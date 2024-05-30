Десятки владельцев банковских карт пострадали от рук мошенников

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В МВД Азербайджана поступило еще 23 жалобы по факту мошенничества с данными банковских карт граждан.

Об этом в соцсети написал начальник пресс-службы МВД, полковник-лейтенант полиции Эльшад Гаджиев.

Он уточнил также суммы, украденные с карт: 11000, 230, 1300, 500, 300, 23, 480, 385, 1050, 907, 917, 5400, 50, 310, 42, 17, 280, 1042, 364, 1050, 2500, 544 и 367 манатов.

«Сумма денег на карте не имеет значения (для мошенников). Будет украдена любая сумма, которая есть на счету. Если на вашей карте нет денег, неизвестный перезвонит вам и запросит информацию о другой карте. Будьте осторожны», – предупредил Э.Гаджиев.