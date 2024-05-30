$67 млрд. Израиль озвучил затраты на конфликт в Газе

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Конфликт в секторе Газа обойдется Израилю 67 млрд долларов в виде расходов на оборону, гражданских нужд и потери налоговых поступлений в 2023-2025 годах.

Об этом говорится в заявлении главы Центрального банка Израиля Амира Ярона.

Ярон предупредил, что «расходы на безопасность и гражданскую войну являются значительными» и ложатся тяжелым бременем на бюджет. Кроме того, ожидается, что будущий бюджет на безопасность будет постоянно расти и окажет макроэкономическое воздействие.

«Процветающая экономика требует безопасности, а безопасность требует процветающей экономики. Следовательно, война не должна привести к отмене постоянных расходов на оборону, и необходимо найти необходимый баланс, – заявил глава Центробанка.