Ивана Живкович: Азербайджан проводит большую работу для защиты окружающей среды

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Азербайджан проводит большую работу для защиты окружающей среды и обеспечения устойчивого развития.

Об этом заявила помощник генерального секретаря ООН, директор Регионального бюро программы развития ООН по Европе и Содружеству Независимых Государств Ивана Живкович, выступая на 3-й международной гуманитарной конференции по разминированию в Зангилане, передает АПА.

Отметив, что мины загрязняют землю, официальный представитель ООН сказала, что основная цель заключается в том, чтобы восстановить загрязненные от этих мин территории.

«Примером этого является создание «умных сёл» и жилых районов. Важно, чтобы общины на территориях, пострадавших от мин, принимали активное участие в этих работах, повышалась информированность о создании безопасной среды. Объединив наши знания, мы сможем быстрее достичь поставленных целей», – отметила она.

Ивана Живкович подчеркнула важность интеграции деятельности по разминированию с программами восстановления окружающей среды и национального развития. По ее словам, миссия по снижению воздействия мин на окружающую среду заключается не только в устранении проблемы взрывчатых веществ, но и в обеспечении безопасной жизни, сельского хозяйства и биоразнообразия для будущих поколений. Основная цель -превратить пострадавшие земли в развитые экосистемы и устойчивые сообщества.