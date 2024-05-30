Ильхам Алиев: Поддержка международного сообщества имеет большое значение для очистки земель от мин

100 Просмотров

Азербайджан в результате почти 30-летнего конфликта и оккупации его земель Арменией страдает от проблемы загрязнения своих территорий минами и входит в число наиболее загрязненных минами стран в мире. По предварительным оценкам, около 12 процентов территории страны загрязнено 1,5 миллионами мин и неизвестным количеством неразорвавшихся боеприпасов.

Об этом говорится в обращении президента Ильхама Алиева к участникам международной конференции на тему «Снижение воздействия мин на окружающую среду – Мобилизация ресурсов для безопасного и зеленого будущего», передает Азертадж.

«С момента окончания войны в 2020 году по сегодняшний день 361 наш гражданин, большинство из которых являются гражданскими лицами, стал жертвой мин, 68 из них погибли и 293 получили тяжелые ранения. В целом с начала военной агрессии Армении против Азербайджана от мин пострадали более 3400 наших граждан, в том числе 358 детей и 38 женщин. Среди основных причин ежедневного роста числа жертв мин – отказ Армении предоставить точные карты мин, зарытых ею на территории Азербайджана, установка мин-ловушек на дорогах, кладбищах и других объектах гражданского назначения, расположенных за бывшей линией соприкосновения. С 2020 по 2023 годы на территории Азербайджана были созданы новые заминированные зоны протяженностью до 500 км, вновь были установлены мины. Ответственность за это ложится на Армению», – отмечается в обращении.

Президент отметил, что в результате проведенного по сегодняшний день процесса разминирования территория площадью около 140 тысяч гектаров очищена от 119 946 мин и неразорвавшихся боеприпасов.

«В короткие сроки мобилизовав с этой целью все свои силы, Азербайджан использует самые современные и передовые технологии, применяемые в мире. Мы постоянно проводим соответствующую работу для повышения эффективности в сфере разминирования, и в настоящее время наши возможности по сравнению с предыдущими годами значительно возросли. С прошлого года в Азербайджане начали действовать женские саперные группы. Наша страна осуществляет деятельность по гуманитарному разминированию практически полностью за счет собственных ресурсов. Адекватная политическая и практическая поддержка международного сообщества имеет большое значение для ликвидации гуманитарных последствий мин, очистки земель от мин.

Параллельно со своей проблемой мин Азербайджан выступил с многочисленными инициативами с целью привлечения внимания международного сообщества к этому вопросу. Как вам известно, в прошлом году наша страна официально объявила гуманитарное разминирование 18-й Национальной целью устойчивого развития, и нами ведется постоянная работа для принятия этого вопроса в качестве глобальной 18-й ЦУР ООН. В то же время Азербайджан выступил с инициативой создания специальной контактной группы по гуманитарному разминированию в рамках Движения неприсоединения. Группа приступила к деятельности в сентябре прошлого года.

На состоявшейся в 2013 году 15-й встрече сторон Гаагской конвенции 1954 года «О защите культурных ценностей в случае вооруженного конфликта» по инициативе Азербайджана была принята резолюция «Влияние мин на культурное наследие». В продолжение этой важной резолюции азербайджанская сторона организовала в мае текущего года в Агдаме специальную конференцию на тему «Воздействие мин и неразорвавшихся боеприпасов на культурную собственность».

За последние три года наша страна совместно с ООН провела ряд международных конференций, посвященных минной теме. Являясь ключевыми дискуссионными платформами по вопросам противоминной деятельности, эти мероприятия также служат повышению внимания к данной важной проблеме, которая на современном этапе беспокоит человечество. В настоящее время Азербайджан вместе с ООН работает над созданием «Центра совершенства» по обучению противоминной деятельности. В рамках конференции будет подписан документ о намерении между ANAMA и Программой развития ООН. Это знаменательное событие поможет Азербайджану делиться своим опытом в данной сфере с другими странами, сталкивающимися с аналогичными проблемами.

Сегодняшнее мероприятие демонстрирует решимость Азербайджана бороться с минами, являющимися одним из вызовов современности. Верю, что конференция внесет вклад в обсуждение проблемы мин, возможностей ликвидации всех вызванных ею последствий, в том числе экологических, а также будет способствовать обмену передовым опытом в сфере противоминной деятельности», – подчеркивается в обращении.