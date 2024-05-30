Байрамов обсудил с пакистанским коллегой укрепление стратегического партнерства

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В Исламабаде прошла встреча министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова и главы МИД Пакистана Исхака Дара.

Об этом сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства Азербайджана.

Министры обсудили вопросы по различным темам повестки дня и поделились целями по дальнейшему укреплению стратегического партнерства между Азербайджаном и Пакистаном.

Кроме того, важное место в повестке дня занимало многостороннее сотрудничество, которое еще больше укрепит позиции стран на региональном и глобальном уровнях.