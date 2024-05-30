В Зангилане проходит крупная конференция по разминированию

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При совместной организации Агентства по разминированию территорий Азербайджана (ANAMA) и Программы развития Организации Объединенных Наций начала работу традиционная международная гуманитарная конференция по разминированию.

Тема 3-й международной гуманитарной конференции по разминированию – «Снижение воздействия мин на окружающую среду: мобилизация ресурсов для безопасного и зеленого будущего». Первый день конференции пройдет в Зангилане, а второй – в Баку.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил обращение к участникам конференции, которое зачитал помощник президента Хикмет Гаджиев.