Разработано руководство по санитарно-гигиеническим нормам в ресторанах в период проведения COP29

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Разработано руководство по санитарно-гигиеническим нормам на объектах общественного питания на период проведения в Баку 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29) в ноябре этого года.

Об этом сообщили в Агентстве продовольственной безопасности Азербайджана (АПБА).

В ведомстве отметили, что руководство разработано с целью обеспечения безопасности пищевых продуктов в заведениях общественного питания во время проведения международного мероприятия и носит характер методических рекомендаций.

В рамках Плана действий, утвержденного АПБА в связи с COP29, агентство планирует распространить документ в заведениях общественного питания.