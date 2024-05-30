Шахин Мустафаев обсудил с иранским министром последние соглашения, достигнутые между странами

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Состоялся телефонный разговор между сопредседателями совместной азербайджано-иранской комиссии – заместителем премьер-министра Азербайджана Шахином Мустафаевым и министром дорог и городского развития Ирана Мехрдадом Базарпашем.

В ходе телефонного разговора Шахин Мустафаев выразил соболезнования в связи с гибелью президента Ирана Ибрахима Раиси, министра иностранных дел Хусейна Амира Абдуллахиана и других в результате крушения вертолета.

Базарпаш выразил благодарность за участие азербайджанской делегации в церемонии прощания в Тегеране.

Стороны подчеркнули важность реализации договоренностей, достигнутых на встрече президентов двух стран в ходе церемонии открытия гидроузла «Гыз Галасы».