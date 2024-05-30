Кандидата в мэры в Мексике застрелили во время предвыборного митинга (видео)

294 Просмотров

Кандидата в мэры мексиканского города Коюка-де-Бенитес от правоцентристского альянса «Сила и сердце за Мексику» Хосе Альфредо Кабрера Баррьентоса застрелили во время финального предвыборного митинга. Об этом рассказало издание El Universal (EU).

Уточняется, что политик находился вместе со своими сторонниками на баскетбольной площадке. В какой-то момент позади него возник неизвестный, который достал пистолет и произвел несколько выстрелов в затылок кандидата.

Издание отмечает, что, судя по видеозаписям с места происшествия, распространяемых в соцсетях, прозвучало не менее 15 выстрелов.

