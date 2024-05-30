Стало известно, как в ЕС «накажут» Венгрию за ее позицию по Украине

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Страны ЕС на фоне позиции Венгрии по украинскому конфликту и сопротивления Будапешта оказанию помощи Киеву намерены «наказать» эту страну, не допустив ее представителей к высоким постам в рамках Европейской комиссии.

Об этом пишет Politico со ссылкой на источники.

«Сытые по горло постоянным обструкционизмом премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в отношении Украины, его коллеги-лидеры ЕС планируют наказать его, предоставив представителям страны низкие посты в следующем составе Европейской комиссии», — говорится в сообщении издания.

Как пишет газета, «теплые» отношения Орбана с президентом РФ Владимиром Путиным и «обструкционизм» в отношении Украины означают, что «Будапешт не получит главного места в Европейской комиссии».

Издание напоминает читателям, что в июне Венгрия станет председателем в Европейском совете, что даст Будапешту полномочия определять повестку дня. Кроме того, Будапешт по-прежнему надеется, что Европейский комиссар по вопросам расширения и политики добрососедства Оливер Вархели останется на своем посту, который он занимает с 2019 года после того, как его выдвинул Орбан.

Издание отмечает, что Вархели уже обвиняют в «подрыве политики в отношении стран-кандидатов в ЕС».