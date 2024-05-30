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Лавров назвал передачу F-16 Украине сигналом Москве в ядерной сфере

Лавров назвал передачу F-16 Украине сигналом Москве в ядерной сфере

Москва будет рассматривать поставку американских истребителей F-16 Вооруженным силам Украины (ВСУ) как сигнал со стороны НАТО России в ядерной сфере, передача этих самолетов Киеву не сможет переломить ситуацию на поле боя. Об этом в беседе с РИА Новости заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

По его словам, американские самолеты F-16 в течение длительного времени являлись основным средством доставки в рамках ядерных миссий Североатлантического альянса. Как отметил Лавров, поставками этих истребителей Украине России стремятся дать понять, что НАТО и США «готовы буквально на все» в рамках украинского конфликта.

Он подчеркнул, что F-16 будут уничтожены российской армией так же, как и другие виды вооружений, переданных Киеву Западом.

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