В Украине озвучили минимальное число необходимых западных истребителей

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Украине сейчас нужны как минимум 60 западных истребителей, чтобы прикрыть линию фронта, заявил советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк в интервью Bloomberg.

Линия соприкосновения растянулась еще на 70 км после наступления России в Харьковской области. По словам Подоляка, с учетом этого и интенсивности боев 100-120 самолетов было бы «оптимально».

Украинский чиновник отметил, что, хотя американское оружие уже начало поступать на поле боя, потребуются недели, чтобы нарастить объемы. На данный момент российские войска имеют «абсолютное преимущество» в оружии и боеприпасах, указал он.

Советник главы офиса Владимира Зеленского уточнил, что украинские пилоты завершают обучение управлению западными истребителями. Чтобы вернуть инициативу на поле боя, Киев должен получить разрешение наносить удары по российской территории вблизи границы, а также обещанные самолеты, считает он.