МИД Азербайджана приструнил Петера Стано |
В Азербайджан прибудут представители Новой Каледонии |
Турция приступила к серийному выпуску танка Altay |
ОЗА обвинила ЕС во вмешательстве во внутренние дела Азербайджана |
ОЗА обвинила парламент Нидерландов в клевете |
Эксперт: Ситуация в Газе похожа на то, что происходило в Карабахе |
В Иране исключили диверсию, повлекшую крушение вертолета Раиси |
Гасанов обсудил с Гюлером развитие военных связей (фото) |
Россия в ходе авиаудров по Харькову применяет особую тактику |
Главное Армия

В Украине озвучили минимальное число необходимых западных истребителей

В Украине озвучили минимальное число необходимых западных истребителей

Украине сейчас нужны как минимум 60 западных истребителей, чтобы прикрыть линию фронта, заявил советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк в интервью Bloomberg.

Линия соприкосновения растянулась еще на 70 км после наступления России в Харьковской области. По словам Подоляка, с учетом этого и интенсивности боев 100-120 самолетов было бы «оптимально».

Украинский чиновник отметил, что, хотя американское оружие уже начало поступать на поле боя, потребуются недели, чтобы нарастить объемы. На данный момент российские войска имеют «абсолютное преимущество» в оружии и боеприпасах, указал он.

Советник главы офиса Владимира Зеленского уточнил, что украинские пилоты завершают обучение управлению западными истребителями. Чтобы вернуть инициативу на поле боя, Киев должен получить разрешение наносить удары по российской территории вблизи границы, а также обещанные самолеты, считает он.

Теги:
Из этой рубрики
В Украине озвучили минимальное число необходимых западных истребителей
Армия

В Украине озвучили минимальное число необходимых западных истребителей

2024/05/30, 00:27
Россия бросила в бой самоходную ванну (видео)
Армия

Россия бросила в бой самоходную ванну (видео)

2024/05/29, 23:15
Самолет ВВС России уронил три бомбы на Белгородскую область
Армия

Самолет ВВС России уронил три бомбы на Белгородскую область

2024/05/29, 22:48
Наши военачальники посетили в Турции учебный полигон и выставку (фото)
Армия

Наши военачальники посетили в Турции учебный полигон и выставку (фото)

2024/05/29, 22:28
Турция приступила к серийному выпуску танка Altay
Армия

Турция приступила к серийному выпуску танка Altay

2024/05/29, 22:18
Украинские заключенные рвутся в ряды ВСУ
Армия

Украинские заключенные рвутся в ряды ВСУ

2024/05/29, 20:18
Керим Велиев обсудил вопросы военного сотрудничества с турецким коллегой
Армия

Керим Велиев обсудил вопросы военного сотрудничества с турецким коллегой

2024/05/29, 20:12
Украинцы выражают недовольство танками Abrams
Армия

Украинцы выражают недовольство танками Abrams

2024/05/29, 19:36
Гасанов обсудил с Гюлером развитие военных связей (фото)
Армия

Гасанов обсудил с Гюлером развитие военных связей (фото)

2024/05/29, 18:22