Российский эксперт: Казарян – ключевая фигура в противостоянии в Армении

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Министр внутренних дел Ваге Казарян в нынешней политической ситуации является ключевой фигурой, от которой в решающей степени зависит ход дальнейших событий в противостоянии оппозиции и режима Н. Пашиняна.

Об этом написал в соцсети Facebook политический эксперт и консультант, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.

«В руках В. Казаряна – ключевой силовой ресурс. Что касается армянского армейского генералитета – тот безмолвствует и занял выжидательную позицию + их контролирует С.Папикян.

СНБ «в штатном режиме» выполняет оперативную и оперативно-техническую работу, всегда занимает и в этот раз займет сторону сильнейшего.

Вопрос: может ли ААЦ придать Пашиняна анафеме – как ход в его делегитимизации и десакрализации его власти? Учитывает ли Пашинян такую возможность и что будет делать?», – вопрошает он.