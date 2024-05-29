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Турция приступила к серийному выпуску танка Altay

Турция приступила к серийному выпуску танка Altay

Турция запустила серийное производство первого танка местного производства Altay. Об этом заявил глава управления оборонной промышленности Халюк Гёргюн.

ВС Турции получили в апреле 2023 года два экземпляра первого танка местного производства Altay.

«Мы перешли к серийному производству танков Altay», – заявил Гёргюн телеканалу TRT Haber.

По его словам, проект танка был модернизирован в соответствии с современными боевыми условиями.

«Боеспособность была повышена за счет добавления новых технологий. Помимо этого, при разработке проекта использовался опыт, полученный турецкими вооруженными силами в последние годы», – сообщил глава управления.

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