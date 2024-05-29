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Маск может стать консультантом Трампа

Маск может стать консультантом Трампа

Экс-президента США Дональд Трамп обсуждал с Илоном Маском его назначение на должность консультанта в случае своей победы на президентских выборах в ноябре. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По их словам, это предложение еще не до конца проработано, однако Трамп и Маск обсуждали такую возможность, что предоставит последнему влиять на политику, связанную с безопасностью границ и экономикой. Издание отмечает, что Маск в последнее время стал активнее высказываться на эти темы. Трамп хочет найти способ привлечь бизнесмена «к более активной деятельности», если сумеет победить на выборах.

Кроме того, Маск проинформировал бывшего хозяина Белого дома о разработанном совместно с инвестором-миллиардером Нельсоном Пельтцем плане инвестирования в проект по предотвращению фальсификации данных на выборах. The Wall Street Journal напоминает, что Маск и его политические союзники «устраивают собрания влиятельных бизнес-лидеров по всей стране и пытаются убедить их не поддерживать кампанию по переизбранию президента [Джо] Байдена.

Трамп и Байден уже гарантировали себе по итогам праймериз (первичных выборов) и кокусов (собраний партийного актива) у республиканцев и демократов выдвижение кандидатами в президенты на выборах, которые пройдут 5 ноября. Кандидатура Трампа должна быть утверждена на общенациональном съезде Республиканской партии США, который состоится 15-18 июля в Милуоки (штат Висконсин). Байден баллотируется на второй срок на посту президента США.

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