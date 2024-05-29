Пригожин получил на своей могиле гранитный обелиск

195 Просмотров

В Санкт-Петербурге на Пороховском кладбище 29 мая установили памятник на могиле основателя ЧВК Вагнера Евгения Пригожина.

Мемориал включает в себя гранитный обелиск с именем основателя ЧВК Вагнера, его датами рождения и смерти, а также символикой «частной военной компании». Перед камнем установлена бронзовая скульптура Пригожина в полный рост с тремя звездами Героя на груди.

Автор композиции, скульптор Ярослав Барков рассказал «Фонтанке», что мать Пригожина «категорически не хотела образ военного», настаивала на образе гражданина России — «человека-патриота», у которого «болели душа, сердце за Россию». Входящий в состав композиции камень, по словам Баркова, символизирует то, «что человек [сам] себя огранил».

«Осторожно, новости» обращают внимание на то, что памятника на левой руке нет безымянного пальца, как не было его у Пригожина.

Установка мемориала на могиле Пригожина приурочена к 1 июня — дню рождения основателя ЧВК Вагнера.