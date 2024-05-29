Генсек СЕ разделяет радость азербайджанского народа (фото)

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Постоянное представительство Азербайджана при Совете Европы в Страсбурге провело торжественное мероприятие по случаю 28 Мая – Дня независимости Азербайджана.

В начале мероприятия, на котором присутствовали генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович Бурич и другие официальные лица организации, а также представители дипломатического корпуса, азербайджанской и местной общественности, прозвучал Государственный гимн Азербайджана, который исполнил талантливый азербайджанский пианист Эльдениз Алекберзаде, который продолжает музыкальное образование в Париже. Об этом сообщает «Азертадж».

Открывший мероприятие постоянный представитель Азербайджана при Совете Европы посол Фахреддин Исмаилов рассказал об истории независимости азербайджанского народа и его борьбе во имя свободы и государственной независимости.

Он отметил, что под руководством президента Ильхама Алиева Азербайджан полностью восстановил свою территориальную целостность и суверенитет, и подчеркнул, что авторитет страны во всем мире растет, свидетельством чему является избрание Азербайджана председателем конференции COP29.

Генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович Бурич, в частности, сказала, что разделяет радость азербайджанского народа по случаю 28 Мая – Дня независимости, и поздравила азербайджанский народ с праздником. Она напомнила, что Азербайджан стал членом Совета Европы в 2001 году и в течение последних лет участвовал как равноправный партнер в формировании политики и принятии решений СЕ.

Затем был показан видеоролик о конференции COP29, которая пройдет в Баку в конце текущего года.

Мероприятие продолжилось музыкальной программой, в исполнении пианиста Эльдениза Алекберзаде прозвучали произведения азербайджанских композиторов.