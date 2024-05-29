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Россия в ходе авиаудров по Харькову применяет особую тактику

Россия в ходе авиаудров по Харькову применяет особую тактику

В последнее время Воздушные силы фиксируют тактику «каруселей» российских самолетов, бомбящие Харьков и Харьковскую область. Об этом в эфире 5 канала сообщил спикер Воздушных сил майор Илья Евлаш, пишет «Украинская правда».

«Что касается тактики, мы фиксируем в последние дни ряд самолетов Су-34, Су-35, которые залетают такой «каруселью» и отрабатывают, сбрасывая несколько бомб в направлении Харькова. Конечно, мы об этом информируем сразу граждан на наших платформах», – сказал Евлаш.

Офицер подчеркнул, что Харьковщина сейчас – самый обстреливаемый регион. Харьковскую область атакуют не только УАБы, но и зенитные ракетные комплексы С-300.

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