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Главное Мир

Германия и Чехия нанесли неожиданный удар по России

Германия и Чехия нанесли неожиданный удар по России

В Евросоюзе потребуют на проведении переговоров об отказе от оставшихся российских источников энергии. На этом настаивают Германия и Чехия.

Издание Reuters пишет, что Москва сократила экспорт газа в Европу после вторжения на Украину в 2022 году, а взрыв уничтожил газопровод «Северный поток», по которому Россия поставляла газ в Германию.

ЕС быстро заменил российское топливо возобновляемыми источниками энергии и большим количеством газа от других поставщиков, но в 2023 году блок по-прежнему получал 15% газа из России.

По данным аналитической компании Kpler, в прошлом году Россия отправила в порты ЕС более 15,6 миллиона метрических тонн российского сжиженного природного газа, что на 37,7% больше, чем в 2021 году, за год до вторжения России на Украину.

Берлин и Прага выступят с этим призывом на встрече министров энергетики стран ЕС в Брюсселе в четверг, 30 мая. Согласно документу, министры намерены обсудить препятствия, с которыми они сталкиваются на пути постепенного отказа от импорта российских энергоносителей. Члены ЕС, включая Австрию и Венгрию, по-прежнему в значительной степени зависят от российского газа.

Брюссель поставил цель покончить с зависимостью ЕС от российских энергоносителей к 2027 году.

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