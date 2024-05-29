Волонтеры-медики и спасатели из России и Азербайджана договорились о сотрудничестве

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Соглашения о реализации совместных проектов волонтеров-медиков и студенческих корпусов спасателей России и Азербайджана подписаны на IV форуме молодежных инициатив РФ и Азербайджана, который открылся в Северо-Кавказском федеральном университете (СКФУ). Форум объединил более 150 представителей молодежи двух стран, сообщили ТАСС в пресс-службе вуза.

«В СКФУ стартовал IV форум молодежных инициатив России и Азербайджана, который объединил более 150 представителей молодежных общественных организаций, лидеров движений, студентов вузов, представителей структур, реализующих молодежную политику России и Азербайджана. Сегодня было подписано три двусторонних соглашения. Они касаются совместной реализации проектов в сфере медицинских объединений волонтеров-медиков, студенческих корпусов спасателей, а также молодежного сотрудничества», – сказал ректор СКФУ Дмитрий Беспалов, чьи слова приводит пресс-служба вуза.

Одной из задач форума стало объединение молодежи в создании проектов для реализации в России и Азербайджане.

«Ведь именно молодежь ставит нам задачи, а мы должны создавать возможности для их решения и двигаться дальше. Уверена, что следующий юбилейный форум позволит нам поставить более высокую планку на плодотворное взаимодействие двух стран. Пусть каждый из вас на этом форуме наладит связи, которые еще больше объединят наши страны и сделают их сильнее», – сказала заместитель министра науки и высшего образования РФ Ольга Петрова на торжественной церемонии открытия форума.

Заместитель министра молодежи и спорта Республики Азербайджан Индира Гаджиева выразила уверенность в плодотворном сотрудничестве молодежных лидеров двух стран, подчеркнув, что «возможность проведения форума именно в регионах позволяет молодежи увидеть, насколько сильна и богата культура наших стран».

На форуме состоится пленарная сессия, на которой рассмотрят вопросы реализации молодежной политики России и Азербайджана. Спикеры поделятся опытом выстраивания работы с молодыми лидерами и определят перспективы развития. Кроме того, в первый день форума открылась выставка, посвященная 90-летию со дня рождения Ю. А. Гагарина.