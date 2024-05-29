Слуцкий: Карабах – это Азербайджан!

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Азербайджан прошел очень тяжелые годы в своем развитии. Ведомый национальным лидером Гейдаром Алиевичем Алиевым, Азербайджан достиг впечатляющих результатов под руководством президента Ильхама Алиева. Он доказал, что достоин имени и памяти своего великого отца. Об этом на приеме в честь Дня независимости Азербайджана в Москве заявил председатель Либерально-демократической партии России (ЛДПР), руководитель Комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

Политик подчеркнул, что Азербайджан прошел борьбу с бедностью, стал энергонезависимым государством, в стране регулярно проходят Международный гуманитарный форум и многие другие международные мероприятия, которые теперь неразрывно связаны в мировой системе координат с Азербайджаном.

«И главное, Азербайджан под руководством президента Ильхама Гейдаровича Алиева сумел решить вопрос возвращения Карабаха. Сегодня предстоит очень многое сделать и обустроить эти территории заново. Сегодня Россию и Азербайджан связывают сотни значимых инфраструктурных проектов. И парламентская дипломатия здесь тоже не на последнем месте. Карабах – это Азербайджан!», – цитирует его «АзертТадж».