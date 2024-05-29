Вопрос о генконсульстве России в Ханкенди нуждается в тщательной проработке, считает Мусабеков

606 Просмотров

Глава комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин на встрече с делегацией Милли меджлиса в Баку анонсировал намерение МИД РФ открыть генконсульство в Ханкенди, причем уже в текущем 2024 году. «Это позволит нам устранить диспаритет во взаимном консульском присутствии», – добавил он.

Заявление российского сенатора сильно взволновало азербайджанскую общественность и вызвало обеспокоенные вопросы в социальных сетях. Ко мне поступил десяток обращений с просьбой прокомментировать ситуацию.

Я не обладаю инсайдерской информацией. Доводы в обоснование необходимости открытия российского генконсульства именно в Ханкенди и уже в 2024 году не были озвучены, и мне они не известны. Открытие генконсульства лишь для устранения диспаритета кажется мне необоснованным.

Григорий Карасин очень опытный дипломат и ранее длительное время работал на руководящих постах в МИД РФ, однако принимать его заявление о генконсульстве в Ханкенди как официальное не следует. Оно скорее имеет зондирующий характер. Позиция Азербайджанского государства будет определена только после обращения МИД РФ с соответствующей нотой.

По сложившейся практике за этим последует встречи, переговоры, переписка дипломатов, разъяснения, оценка возможности и целесообразности открытия генконсульства именно в Ханкенди. Лишь после достижения принципиального согласия будет определено время, место расположения и кандидат на пост генконсула.

Действительно, на территории России функционируют два азербайджанских генконсульства, в Санкт-Петербурге и в Екатеринбурге. Необходимость в них обусловлена огромными размерами Российской Федерации и присутствием десятков тысяч азербайджанских граждан в этих городах и окрестных областях на постоянной или временной основе. Азербайджан, будучи небольшой по территории страной, до настоящего времени обеспечивал консульское обслуживание из Баку.

В Ханкенди и его окрестностях после вывода Российского мирного контингента нет ни российских военнослужащих, ни членов их семей. Доступ сюда ограничен и регулируется особым образом. Сюда только-только возвращаются изгнанные азербайджанские граждане. Здесь нет российских предприятий, не восстановлено авиационное и железнодорожное сообщение. Какую консульскую деятельность здесь предполагает осуществлять МИД РФ, непонятно.

Если предположить, то поделюсь версией. Известно, что на территории РФ проживает несколько десятков, возможно сотен тысяч армян, чьи корни в Карабахе. Среди них есть довольно известные личности, но я не буду их перечислять, так как сами армяне часто упоминают их. Если консульство РФ в Ханкенди планируется открыть для облегчения приезда в Карабах в статусе российских граждан, то это преждевременно. Въезд лиц армянской этнической принадлежности, независимо от гражданства, в Азербайджан до настоящего времени не разрешен. До заключения мирного договора между Азербайджаном и Арменией, данный порядок вряд ли изменится, и, следовательно, консульство РФ в Ханкенди будет бесполезным.

В общем, переговоры по таким деликатным вопросам требуют соблюдения конфиденциальности. Многоуважаемый господин Карасин, как опытный дипломат, знает это лучше, чем кто-либо.

Расим Мусабеков