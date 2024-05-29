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Стал известен преемник Путина

Стал известен преемник Путина

Бывший охранник Путина и экс-губернатор Тульской области Алексей Дюмин назначен секретарем Госсовета России. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

После инаугурации Владимир Путин назначил Алексея Дюмина своим помощником. По словам Дмитрия Пескова, Дюмин будет заниматься вопросами ОПК и Госсоветом, а также «курировать спорт в администрации президента». Ранее Алексей Дюмин служил в Службе безопасности президента.

Политолог Сергей Марков пишет, что российская элита встревожена назначением Дюмина секретарем Госсовета. Это расценивается как подтверждение того, что Дюмин – выбор Путина на будущую президентскую должность.

«Такие слухи ходили уже давно. Дюмин происходит из охраны Путина, из числа офицеров спецслужб. Впоследствии он успешно проявил себя на посту губернатора Тульской области. И вот теперь, в качестве секретаря Госсовета, Дюмин будет руководить главной элитой России на федеральном уровне. Согласно новой Конституции, Госсовет может играть роль коллективного президента. Именно это, по мнению многих, подтверждает представление о том, что Путин видит Дюмина в качестве будущего президента России», – написал Марков в своем телеграм-канале.

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