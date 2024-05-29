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Гутерриш назвал неприемлемыми разрушения в Газе и призвал Израиль соблюдать решения суда

Гутерриш назвал неприемлемыми разрушения в Газе и призвал Израиль соблюдать решения суда

Уровень разрушений в секторе Газа в результате действий Израиля имеет беспрецедентный характер и является «абсолютно неприемлемым».

Об этом заявил генсек ООН Антониу Гутерриш, призвав Израиль соблюдать решения Международного суда ООН.

«Проблема в том, что военная операция проводится таким образом, что число жертв среди гражданских лиц и разрушения гражданской инфраструктуры беспрецедентны. Уровень разрушений абсолютно неприемлем», – сказал он в интервью японскому телеканалу NHK.

«Международное право и международное гуманитарное право, верховенство права должны быть в приоритете, необходимо уважать решения Международного суда. Это не мнение, а решение, имеющее силу. Израиль должен выполнять это решение», – добавил Гутерриш.

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