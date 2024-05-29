Трамп заявил о готовности разбомбить Москву |
Блинкен срочно летит в Молдову объявлять о «мощном пакете» помощи |
Украина получил уникальное оружие от Швеции |
Пашинян объявил о согласовании ключевых принципов по мирному договору с Баку |
Стал известен преемник Путина |
Руководство правящей партии и члены парламента Французской Полинезии прибыли на конференцию в Баку |
Ильхам Алиев – жителям Ходжалы: Такие трагедии с нашим народом больше не произойдут |
США сохраняют ограничения на применение переданного Киеву оружия |
Армения прекратила ретрансляцию Первого российского телеканала |
Главное Политика

СМИ: Зеленского попросили не давить на НАТО

СМИ: Зеленского попросили не давить на НАТО

Президента Украины Владимира Зеленского попросили не оказывать давление на НАТО по поводу вступления Украины в альянс.

Об этом сообщает британская газета Telegraph, ссылаясь на источники в НАТО.

По словам источников, высокопоставленные чиновники НАТО провели «управление ожиданиями» после прошлогоднего саммита альянса в Литве, когда стало ясно, что страны-члены, поддерживающие вступление Украины, включая Великобританию, оказали «слишком сильное давление» в этом вопросе.

Издание отмечает, что Зеленского попросили не давить на отдельных союзников для повторной поддержки четкого плана вступления Украины в ЕС.

По информации издания, на предстоящем ежегодном саммите НАТО в этом году Украина не получит новых гарантий на пути к членству в альянсе из-за опасений, связанных с возможностью конфликта с Россией. Два дипломата, не названных по имени, сообщили газете, что на саммите лидеры НАТО предложат так называемый «мост» к членству, чтобы поддержать процесс интеграции Украины.

«Пакет поддержки, который находится на стадии обсуждения, подчеркнет право Украины выбирать свое будущее и продемонстрирует, что путь к членству в НАТО остается открытым», — говорится в статье.

Теги:
Из этой рубрики
Повторения Ходжалинской трагедии не будет
Политика

Повторения Ходжалинской трагедии не будет

2024/05/29, 14:30
Эрдоган: В то время как в Газе гибнет человечество, в Европе гибнет демократия
Политика

Эрдоган: В то время как в Газе гибнет человечество, в Европе гибнет демократия

2024/05/29, 13:49
Пашинян объявил о согласовании ключевых принципов по мирному договору с Баку
Политика

Пашинян объявил о согласовании ключевых принципов по мирному договору с Баку

2024/05/29, 11:57
СМИ: Зеленского попросили не давить на НАТО
Политика

СМИ: Зеленского попросили не давить на НАТО

2024/05/29, 10:40
Руководство правящей партии и члены парламента Французской Полинезии прибыли на конференцию в Баку
Политика

Руководство правящей партии и члены парламента Французской Полинезии прибыли на конференцию в Баку

2024/05/29, 09:53
Алиев заявил, что в Баку следят за последними событиями в Армении
Политика

Алиев заявил, что в Баку следят за последними событиями в Армении

2024/05/29, 09:25
В Украине ценят поддержку Азербайджана
Политика

В Украине ценят поддержку Азербайджана

2024/05/28, 22:31
Госдеп осудил Грузию и пригрозил разрывом связей
Политика

Госдеп осудил Грузию и пригрозил разрывом связей

2024/05/28, 22:26
Турция выступает за подписание мирного договора между Азербайджаном и Арменией
Политика

Турция выступает за подписание мирного договора между Азербайджаном и Арменией

2024/05/28, 22:18