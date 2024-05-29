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WP: звонок Байдена изменил решение Си Цзиньпина о поставках оружия России

WP: звонок Байдена изменил решение Си Цзиньпина о поставках оружия России

Председатель КНР Си Цзиньпин был готов два года назад поставить вооружения России, но после телефонного звонка президента США Джо Байдена отказался.

Такое утверждение содержится в опубликованной во вторник авторской колонке внешнеполитического обозревателя газеты The Washington Post (WP) Дэвида Игнейшеса, который ссылается на свои источники в вашингтонской администрации.

По их данным, Пекин был готов поставить вооружения Москве после начала СВО, когда Байден в марте 2022 года позвонил Си Цзиньпину и предупредил его, что Соединенные Штаты примут ответные меры. Эти слова американского лидера, по версии Игнейшеса, вызвали «гневную реакцию» председателя КНР, который спросил, не угрожает ли ему Байден.

После этого звонка, утверждают источники обозревателя, Си Цзиньпин отказался от прямых поставок оружия России. Как утверждает Игнейшес, китайский лидер поручил бывшему вице-премьеру Госсовета КНР Лю Хэ (2018-2023) проконтролировать скрытое оказание помощи России в военных действиях. В то же время Китай направил Украине и ее европейским сторонникам предложения о мирном урегулировании, говорится в статье.

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