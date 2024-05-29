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Алиев заявил, что в Баку следят за последними событиями в Армении

Алиев заявил, что в Баку следят за последними событиями в Армении

Есть попытки вновь выдвинуть против нас территориальные претензии.

Об этом сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече с жителями, переселившимися в город Ходжалы.

«Я уверен, Армения никогда больше не попытается совершить против Азербайджана какую-либо военную провокацию. Хотя реваншистов в Армении достаточно много. Мы следим и за последними событиями, видим, что есть попытки вновь выдвинуть против нас территориальные претензии. Поэтому мы в любой момент должны быть готовы. Конечно, в первую очередь нам необходимо еще больше усилить нашу армию, и мы это делаем», – сказал президент.

Также Ильхам Алиев отметил, что железный кулак всегда на месте.

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