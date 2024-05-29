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Ильхам Алиев – жителям Ходжалы: Такие трагедии с нашим народом больше не произойдут |
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Ильхам Алиев – жителям Ходжалы: Такие трагедии с нашим народом больше не произойдут

Ильхам Алиев - жителям Ходжалы: Такие трагедии с нашим народом больше не произойдут

Весь Карабах и Восточный Зангезур станут очень сильной оборонительной зоной, и здесь уже ведется работа в этом направлении.

Об этом заявил президент Ильхам Алиев во время встречи с жителями Ходжалы.

«Сегодня я также ознакомился с домами, построенными для военнослужащих. Весь Карабах и Восточный Зангезур станут очень сильной оборонительной зоной, и здесь уже ведется работа в этом направлении, с тем чтобы азербайджанский народ всегда мог быть уверен в том, что такие трагедии с нашим народом больше не произойдут.

То, что мы сегодня встречаемся вот здесь, в Ходжалы, восстановленном всего за 8 месяцев в Ходжалы, безусловно, имеет особое значение. Я захотел встретиться в вами именно в День независимости. Три месяца назад – 26 февраля, в трагический для всех нас день, мы заложили фундамент Мемориального комплекса в Ходжалы. А сегодня ходжалинцы возвращаются, и город радует глаз», – сказал Ильхам Алиев.

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