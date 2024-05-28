В Украине ценят поддержку Азербайджана

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Поздравляем наших азербайджанских друзей с Праздником Независимости!

Поздравлением вице-спикер Верховной Рады Украины Елена Кондратюк поделилась в своем аккаунте в Facebook.

Было отмечено, что 106 лет назад впервые была создана независимая светская Азербайджанская Демократическая Республика, в то же время был создан и азербайджанский парламент:

«Мы высоко ценим неизменную позицию Азербайджана в поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины. Спасибо за важную и постоянную гуманитарную помощь, оказанную после полномасштабного вторжения России. Мы благодарны за теплый и гостеприимный прием для отдыха и реабилитации украинских детей, пострадавших от войны. Мы высоко ценим материальный вклад Азербайджана в дело гуманитарного разминирования на территории Украины. Азербайджан отмечает этот день в особенно счастливой атмосфере – восстановлением суверенитета в международно признанных границ. Желаю азербайджанскому народу прочного мира, спокойствия, восстановления и интеграции освобожденных территорий!», – написала Елена Кондратюк.