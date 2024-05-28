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Госдеп осудил Грузию и пригрозил разрывом связей

Госдеп осудил Грузию и пригрозил разрывом связей

Вашингтонская администрация считает, что принятие в Грузии закона об иноагентах помешает евроинтеграции республики, а также ставит под угрозу ее связи с США.

С таким заявлением выступил руководитель пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер на регулярном брифинге для журналистов, передает ТАСС.

«США осуждают данный шаг», – отметил он, говоря о том, что парламент Грузии преодолел вето президента Саломе Зурабишвили по закону.

«Приняв данный закон, правящая партия «Грузинская мечта» отдалила Грузию от пути евроинтеграции и проигнорировала евроатлантические устремления грузинского народа», – добавил Миллер.

«Действия правящий партии и антизападные высказывания угрожают ее демократическому пути, экономической безопасности в будущем, членству в ЕС, а также ставит под угрозу отношениям США и Грузии», – подчеркнул руководитель пресс-службы Госдепартамента. Как он отметил, что госсекретарь США Энтони Блинкен ранее угрожал ввести визовые ограничения в отношении тех, кто «подрывает демократические процедуры и институты в Грузии».

«США также начали всеобъемлющий обзор двустороннего сотрудничества между США и Грузией. Как заявил госсекретарь Блинкен на прошлой неделе, мы учтем действия «Грузинской мечты» при принятии решения о своих действиях», – добавил Миллер. По его версии, «руководство Грузии решило отказаться от шагов, необходимых для ее продвижения в направлении Запада».

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