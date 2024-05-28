Турция выступает за подписание мирного договора между Азербайджаном и Арменией

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Под руководством президента Реджепа Тайипа Эрдогана в четверг состоялось заседание Совета национальной безопасности Турции.

На заседании обсуждались происходящие в регионе политические события и процессы, а также борьба с терроризмом, место Турецкой Республики Северного Кипра в международной политике, война между Россией и Украиной, ситуация в Сирии и другие вопросы.

По итогам заседания принят и обнародован документ, состоящий из восьми пунктов.

Турецкое государство считает необходимым подписание мирного договора между Азербайджаном и Арменией для обеспечения устойчивого мира на Южном Кавказе и полагает, что это возможно после полного и безоговорочного обеспечения территориальной целостности Азербайджана. Турция будет поддерживать деятельность в этом направлении, следует из документа.