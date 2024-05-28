Зурабишвили призвала к проведению референдума: «Европейское будущее или российское рабство?»

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Президент Грузии Саломе Зурабишвили выступила с дистанционным обращением к протестующим и призвала к проведению референдума.

«Вы сегодня разозлились? Злитесь, но давайте перейдем к делу. Дело в том, что нам нужно подготовить настоящий референдум. Та энергия, которая есть в вас, должна быть направлена на то, чтобы собрать подписи и принести ко мне, чтобы я подписала призыв к референдуму — хотим европейское будущее или российское рабство. 84 человека этого не смогут решить. Мы решим — все вместе», — заявила президент.

Посреди выступления связь прерывалась. Это могло быть связано с большой нагрузкой на сеть при значительном скоплении людей, но есть версия и о намеренном вмешательстве — об этом заявил на митинге писатель Лаша Бугадзе.

Ранее парламент Грузии преодолел вето, которое наложила Зурабишвили на закон “об иноагентах”.