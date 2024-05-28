Грузинский премьер рассказал об отношениях с Москвой и нежелании превращать страну в Украину

188 Просмотров

Тбилиси ведет прагматичную политику в отношении Москвы. Об этом заявил на пресс-конференции премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.

«У нас прагматичная политика. Вместе с тем эта политика является принципиальной», – сказал Кобахидзе.

Он выразил абсолютную уверенность в том, что Грузия в 2030 году станет членом Евросоюза. Однако республика, по его словам, не должна допустить, чтобы шантаж с использованием темы интеграции в ЕС привел страну к ситуации, как в Украине.

Также Кобахидзе заявил, что Венецианская комиссия, которая провела экспертизу грузинского закона об иноагентах, отказалась от профессиональной чести, написав политизированное заключение.

«Для меня как для юриста заключение Венецианской комиссии, мягко говоря, было ошеломляющим, потому что этим текстом Венецианская комиссия отказалась от профессиональной чести», – сказал Кобахидзе.

Глава правительства также коснулся возможного препятствия на пути интеграции в ЕС, сказав, что новый закон повысил шансы республики на сближение с Евросоюзом. «Этот закон [об иноагентах], наоборот, значительно повысил шансы того, что переговоры будут открыты», – сказал Кобахидзе. Он добавил, что на сегодняшний день Грузия «на голову выше» остальных кандидатов в члены ЕС.