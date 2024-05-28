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Военные Азербайджана поучаствуют в параде в Минске

Военные Азербайджана поучаствуют в параде в Минске

Военнослужащие Азербайджана? РФ, Казахстана примут участие в параде 3 июля в Минске по случаю Дня Независимости Беларуси, сообщил военный комендант Минской военной комендатуры Дмитрий Жуковский.

«Сейчас у нас занимаются 26 парадных расчетов. Их количество будет увеличиваться с учетом прибытия иностранного контингента. Уже дано подтверждение от Российской Федерации, от Республики Казахстан и Азербайджанской Республики», – приводятся его слова в Telegram-канале министерства обороны.

В сообщении минобороны отмечается, что на плацу Минской военной комендатуры вооруженных сил в настоящее время продолжаются тренировки пеших колонн к военному параду, который состоится в День Независимости Беларуси.

«Уровень готовности и слаженности пеших парадных расчетов достойный. Военнослужащие с уверенностью и высокой ответственностью подходят к тренировкам. Невзирая на погодные условия, на физические нагрузки, они с задачей справляются», – сказал Жуковский.

По его словам, в итоге планируется, что в составе пеших парадных расчетов будет порядка 5 тысяч человек, 150 из них – девушки.

В сообщении говорится, что парад по традиции пройдет у стелы «Минск — город-герой».

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