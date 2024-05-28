Премьер Грузии заявил, что закон об иноагентах улучшит условия для членства в ЕС

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Закон об иноагентах, который грузинский парламент принял, преодолев вето президента Саломе Зурабишвили, улучшит условия для членства Грузии в ЕС.

Об этом заявил на пресс-конференции премьер-министр республики Ираклий Кобахидзе.

«Закон о прозрачности создаст лучшую почву для обеспечения членства Грузии в Евросоюзе. Как не раз было отмечено, к 2030 году Грузия будет готова к членству в Евросоюзе лучше, чем все страны-кандидаты, и Грузия с честью, независимостью, свободой и с суверенитетом станет членом Евросоюза», – сказал Кобахидзе. Он также отметил, что этот документ поможет успокоить страну и укрепить ее суверенитет.