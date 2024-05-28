В парламенте Грузии в ходе заседания по закону об иноагентах оппозиционного депутата облили водой (видео)

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Оппозиционного грузинского депутата Георгия Вашадзе облили водой во время выступления на пленарном заседании парламента, посвященном преодолению вето президента страны Саломе Зурабишвили на закон об иностранных агентах. Об этом пишет РИА Новости.

В ходе мероприятия мужчина раскритиковал закон об иностранных агентах и правящую в стране партию «Грузинская мечта — Демократическая Грузия», которая инициировала рассмотрение закона. На записи с выступлением Вашадзе видно, как кто-то из собравшихся выплескивает на депутата воду. Человек стоит за кадром, поэтому его личность неизвестна.

При этом парламентарий прерывает свою речь и поворачивается к обидчику, одаривая его аплодисментами. Законодатель с иронией говорит коллеге, что он или она «молодец», а затем продолжает свое выступление.