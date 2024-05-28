Заместитель Лаврова о процессе делимитации между Азербайджаном и Арменией

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Делимитация и демаркация границ между Азербайджаном и Арменией является одним из основных направлений трехсторонних соглашений, достигнутых лидерами России, Азербайджана и Армении, и нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией.

Об этом сказал заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин, принимающий участие на торжественном приеме в Москве, организованном по случаю Дня независимости Азербайджана, сообщает АПА.

Замминистра отметил, что процесс делимитации и демаркации границ внесет вклад в отношения между Азербайджаном и Арменией и в целом в безопасность и стабильность в регионе.