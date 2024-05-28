Неутешительная статистика родственных браков в Азербайджане

445 Просмотров

Наблюдаемый рост числа родственных браков в стране может серьезно повлиять на будущие поколения и генофонд страны.

В Госкомитете сообщили, что в Госкомстате сообщили, что только в 2023 году отделами регистрации Министерства юстиции было зарегистрировано 1 935 случаев вступления в брак между родственниками, передает Bizim.Мedia.

вопрос о запрете браков между близкими родственников по закону обсуждается уже давно, однако положительного результата пока добиться не удалось.

Согласно данным Минюста, количество зарегистрированных браков между родственниками составило в 2021 году – 2 363, а в 2022 году – 2 542, количество расторжений таких браков – 204 и 608 в 2021 и 2022 годах соответственно.

Из числа зарегистрированных между родственниками браков в 2022 году следует особо отметить город Баку (742), Миль-Муганский (296), Лянкяран-Астаринский (274), Карабахский (226), Абшерон-Хызынский регионы (186).

Случаи расторжения таких браков в 2022 году больше всего наблюдались в Баку (195), Абшерон-Хызынском (69), Миль-Муганском (59), Центрально-Аранском (47), Лянкяран-Астаринском регионах (38).