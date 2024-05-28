МВД Греции выплатит €400 тыс. за утечку личных данных на фоне выборов в Европарламент

88 Просмотров

Управление защиты персональных данных Греции выписало Министерству внутренних дел штраф в размере €400 тыс. за утечку персональных данных более 20 тыс. представителей греческой диаспоры за рубежом, которые без своего согласия были добавлены в рассылку писем с призывом идти голосовать на выборы в Европарламент, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление, опубликованное на сайте ведомства.

По его информации, МВД Греции и евродепутату Анне-Мишель Асимакопулу предстоит выплатить €400 тыс. и €40 тыс. соответственно за утечку электронных адресов и телефонов греческих избирателей за рубежом перед выборами в Европарламент. Отмечается, что утечка содержала данные избирателей, собранные в рамках регистрации на выборы в июне 2023 года, за сбор которых несло ответственность греческое МВД. Она коснулась избирателей, проживающих в США, Австралии и странах ЕС.