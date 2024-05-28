Совет ЕС определил приоритеты по безопасности и обороне

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Совет ЕС по иностранным делам на заседании в Брюсселе в формате министров обороны определил пять основных приоритетов Евросоюза в области безопасности и обороны, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на постановление совета.

Согласно документу, эти приоритеты определены «в контексте беспрецедентного сочетания угроз и вызовов» в геополитической сфере.

Первым приоритетом главы оборонных ведомств стран Евросоюза назвали «непоколебимую поддержку ЕС Украины в пределах ее международно признанных границ».

Следующий приоритет «тратить вместе больше и лучше» подчеркивает «необходимость обеспечения доступности оборонной продукции и укрепления оборонной технологической и промышленной базы ЕС (EDTIB), чтобы она была способна удовлетворять потребности вооруженных сил государств-членов и партнеров». В том числе отмечается важность «укрепления сотрудничества, ведущего к постепенной интеграции в EDTIB украинской оборонной технологической и промышленной базы».

Приоритет «повысить способность ЕС действовать» называет Европейский фонд мира «глобальным инструментом поддержки целей ЕС в области совместной политики безопасности и обороны». Кроме того, по этому пункту постановления совет призвал государства-члены Евросоюза внести дальнейший вклад в полное введение в действие потенциала быстрого развертывания коллективных сил ЕС к 2025 году и в срочном порядке выполнить обязательство 2024 года по военной мобильности.

«Укрепление устойчивости ЕС и защита доступа к стратегическим областям» предусматривает «усиление предотвращения, обнаружения, сдерживания, устойчивости и реагирования ЕС на гибридные угрозы, манипулирование информацией и информационное вмешательство, киберугрозы и вредоносную деятельность, направленную против ЕС, его государств-членов и партнеров». Кроме того, указывается на важность космической, морской и воздушной сфер для безопасности и обороны Евросоюза и содержится призыв к скорейшей реализации совместного документа о взаимосвязи климата и безопасности.

К числу приоритетов в области безопасности и обороны Совет ЕС отнес «продолжение укрепления, углубления и расширения адаптированного и взаимовыгодного партнерства, основанного на общих ценностях и интересах».

В частности, совет «вновь подтверждает, что стратегическое партнерство ЕС с НАТО, подкрепленное прочными трансатлантическими связями, имеет важное значение для евроатлантической безопасности и стабильности».