Хакан Фидан: Наше братство будет вечно жить под лозунгом «Одна нация, два государства»

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«С самыми искренними чувствами поздравляю родной Азербайджан с Днем независимости».

Об этом говорится в поздравительном послании министра иностранных дел Турции Хакана Фидана, опубликованном в его официальном аккаунте в соцсети Х.

«В этот праздничный день, когда славный Азербайджанский флаг свободно реет над каждой пядью родной земли, я чту память всех наших шехидов, погибших во имя независимости.

Наше братство будет вечно жить под лозунгом «Одна нация, два государства», – говорится в поздравлении главы МИД Турции.