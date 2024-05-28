Хакан Фидан: Наше братство будет вечно жить под лозунгом «Одна нация, два государства»

«С самыми искренними чувствами поздравляю родной Азербайджан с Днем независимости».
Об этом говорится в поздравительном послании министра иностранных дел Турции Хакана Фидана, опубликованном в его официальном аккаунте в соцсети Х.
«В этот праздничный день, когда славный Азербайджанский флаг свободно реет над каждой пядью родной земли, я чту память всех наших шехидов, погибших во имя независимости.
Наше братство будет вечно жить под лозунгом «Одна нация, два государства», – говорится в поздравлении главы МИД Турции.