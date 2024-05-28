Журналисты посетили село Гызылгаджилы Газахского района

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Представители СМИ побывали в освобожденном от оккупации селе Гызылгаджилы Газахского района, сообщает АПА. Медиа-тур организован Государственной пограничной службой (ГПС).

В рамках поездки журналисты проинформированы об организованной ГПС службе на территории этих сел, ознакомились с ситуацией в освобожденных селах.

Представители СМИ подготовят репортажи из сел.

Отметим, 15 мая 2024 года на границе между Азербайджанской Республикой и Республикой Армения состоялась очередная 9-я встреча комиссий, на которой был согласован технический протокол и подписан соответствующий протокол комиссий. В результате делимитационных работ была определена линия границы протяженностью 12,7 км, что обеспечило возвращение Азербайджану территорий (6,5 км2) 4-х сел Газахского района Азербайджанской Республики: Баганис Айрым, Ашагы Аскипара, Хейрымлы и Гызылгаджилы.

Под контроль Государственной пограничной службы Азербайджана были взяты территории указанных сел.