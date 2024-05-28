Франция увеличит поставки вооружений Армении: что известно |
ЕС обсудит разрешение Украине на удары западным оружием по территории России |
Сотрудник ANAMA подорвался на мине |
Энтони Блинкен поздравил Азербайджан с Днем независимости |
Ушел из жизни экс-министр обороны Азербайджана |
Алиев: Азербайджан всегда отстаивал интересы малых островных государств |
Гасанов: Азербайджанская армия еще больше укрепляет свои позиции |
Сеидов: Мы сломали стереотип о том, что с Россией опасно дружить, а Азербайджану нельзя доверять |
Президент Алиев поделился публикацией по случаю Дня независимости |
Главное Общество

Журналисты посетили село Гызылгаджилы Газахского района

Журналисты посетили село Гызылгаджилы Газахского района

Представители СМИ побывали в освобожденном от оккупации селе Гызылгаджилы Газахского района, сообщает АПА. Медиа-тур организован Государственной пограничной службой (ГПС).

В рамках поездки журналисты проинформированы об организованной ГПС службе на территории этих сел, ознакомились с ситуацией в освобожденных селах.

Представители СМИ подготовят репортажи из сел.

Отметим, 15 мая 2024 года на границе между Азербайджанской Республикой и Республикой Армения состоялась очередная 9-я встреча комиссий, на которой был согласован технический протокол и подписан соответствующий протокол комиссий. В результате делимитационных работ была определена линия границы протяженностью 12,7 км, что обеспечило возвращение Азербайджану территорий (6,5 км2) 4-х сел Газахского района Азербайджанской Республики: Баганис Айрым, Ашагы Аскипара, Хейрымлы и Гызылгаджилы.

Под контроль Государственной пограничной службы Азербайджана были взяты территории указанных сел.

Теги:
Из этой рубрики
Границы на освобожденных от оккупации землях взяты под охрану
Общество

Границы на освобожденных от оккупации землях взяты под охрану

2024/05/28, 18:35
Арестован главред газеты и сайта
Общество

Арестован главред газеты и сайта

2024/05/28, 17:38
Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева встретились с жителями, переселившимися в город Ходжалы
Общество

Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева встретились с жителями, переселившимися в город Ходжалы

2024/05/28, 15:02
Температура воздуха в Азербайджане прогреется до 29-30 градусов
Общество

Температура воздуха в Азербайджане прогреется до 29-30 градусов

2024/05/28, 14:20
Журналисты посетили село Гызылгаджилы Газахского района
Общество

Журналисты посетили село Гызылгаджилы Газахского района

2024/05/28, 14:11
Президент и первая леди Азербайджана ознакомились с реконструкцией 15 домов в Ходжалы
Общество

Президент и первая леди Азербайджана ознакомились с реконструкцией 15 домов в Ходжалы

2024/05/28, 13:25
Генпрокуратура о подрыве на мине в Агдаме сотрудника ANAMA
Общество

Генпрокуратура о подрыве на мине в Агдаме сотрудника ANAMA

2024/05/28, 13:12
Ильхам Алиев заложил фундаменты ряда сел Агдамского района
Общество

Ильхам Алиев заложил фундаменты ряда сел Агдамского района

2024/05/28, 12:17
Сотрудник ANAMA подорвался на мине
Общество

Сотрудник ANAMA подорвался на мине

2024/05/28, 10:51