Столтенберг хочет, чтобы сняли запрет для Украины на удары западным оружием по России

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Столтенберг настаивает на необходимости снятия запрета для Украины на удары западным оружием по территории РФ. Генсек НАТО заявил, что это не вовлечет Альянс в войну с РФ и планов прямого конфликта нет.

При этом отправлять в Украину войска в НАТО, по его словам, не планируют. Об этом сообщают СМИ.

Тем временем премьер Бельгии выступил против. Он заявил, что переданное Брюсселем оружие можно будет использовать только на территории Украины.

Вопрос ударов по территории РФ обсуждают сегодня министры обороны стран ЕС.