Президент и первая леди Азербайджана ознакомились с реконструкцией 15 домов в Ходжалы

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28 мая Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев, первая леди Мехрибан Алиева и их дочь Арзу Алиева ознакомились с условиями, созданными после ремонта и реконструкции в 15 многоквартирных зданиях в городе Ходжалы.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, специальный представитель Президента Азербайджанской Республики в городе Ханкенди, Агдеринском и Ходжалинском районах Эльчин Юсубов и председатель правления Государственного агентства жилищного строительства Садыг Садыгов проинформировали о проводимых работах.

Было отмечено, что в недостроенном жилом комплексе в городе Ходжалы проведен капитальный ремонт. Комплекс занимает территорию площадью 3,34 гектара. В 15-ти трехэтажных зданиях, в каждом из которых два подъезда, имеются 80 двухкомнатных, трехкомнатных и четырехкомнатных квартир. В комплексе созданы детские игровые площадки, спортивные площадки, беседки.

Затем глава государства и первая леди ознакомились с условиями, созданными в комплексе.