Франция увеличит поставки вооружений Армении: что известно |
ЕС обсудит разрешение Украине на удары западным оружием по территории России |
Сотрудник ANAMA подорвался на мине |
Энтони Блинкен поздравил Азербайджан с Днем независимости |
Ушел из жизни экс-министр обороны Азербайджана |
Алиев: Азербайджан всегда отстаивал интересы малых островных государств |
Гасанов: Азербайджанская армия еще больше укрепляет свои позиции |
Сеидов: Мы сломали стереотип о том, что с Россией опасно дружить, а Азербайджану нельзя доверять |
Президент Алиев поделился публикацией по случаю Дня независимости |
Главное Общество

Президент и первая леди Азербайджана ознакомились с реконструкцией 15 домов в Ходжалы

Президент и первая леди Азербайджана ознакомились с реконструкцией 15 домов в Ходжалы

28 мая Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев, первая леди Мехрибан Алиева и их дочь Арзу Алиева ознакомились с условиями, созданными после ремонта и реконструкции в 15 многоквартирных зданиях в городе Ходжалы.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, специальный представитель Президента Азербайджанской Республики в городе Ханкенди, Агдеринском и Ходжалинском районах Эльчин Юсубов и председатель правления Государственного агентства жилищного строительства Садыг Садыгов проинформировали о проводимых работах.

Было отмечено, что в недостроенном жилом комплексе в городе Ходжалы проведен капитальный ремонт. Комплекс занимает территорию площадью 3,34 гектара. В 15-ти трехэтажных зданиях, в каждом из которых два подъезда, имеются 80 двухкомнатных, трехкомнатных и четырехкомнатных квартир. В комплексе созданы детские игровые площадки, спортивные площадки, беседки.

Затем глава государства и первая леди ознакомились с условиями, созданными в комплексе.

Теги:
Из этой рубрики
Границы на освобожденных от оккупации землях взяты под охрану
Общество

Границы на освобожденных от оккупации землях взяты под охрану

2024/05/28, 18:35
Арестован главред газеты и сайта
Общество

Арестован главред газеты и сайта

2024/05/28, 17:38
Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева встретились с жителями, переселившимися в город Ходжалы
Общество

Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева встретились с жителями, переселившимися в город Ходжалы

2024/05/28, 15:02
Температура воздуха в Азербайджане прогреется до 29-30 градусов
Общество

Температура воздуха в Азербайджане прогреется до 29-30 градусов

2024/05/28, 14:20
Журналисты посетили село Гызылгаджилы Газахского района
Общество

Журналисты посетили село Гызылгаджилы Газахского района

2024/05/28, 14:11
Президент и первая леди Азербайджана ознакомились с реконструкцией 15 домов в Ходжалы
Общество

Президент и первая леди Азербайджана ознакомились с реконструкцией 15 домов в Ходжалы

2024/05/28, 13:25
Генпрокуратура о подрыве на мине в Агдаме сотрудника ANAMA
Общество

Генпрокуратура о подрыве на мине в Агдаме сотрудника ANAMA

2024/05/28, 13:12
Ильхам Алиев заложил фундаменты ряда сел Агдамского района
Общество

Ильхам Алиев заложил фундаменты ряда сел Агдамского района

2024/05/28, 12:17
Сотрудник ANAMA подорвался на мине
Общество

Сотрудник ANAMA подорвался на мине

2024/05/28, 10:51