Генпрокуратура о подрыве на мине в Агдаме сотрудника ANAMA

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Прокуратурой проводится расследование по факту получения сотрудником Агентства по разминированию территорий Азербайджанской Республики (ANAMA) Юсубовым Хасилом Эльдаром оглу 1997 года рождения травм в результате подрыва на мине при исполнении служебных обязанностей на территории освобожденного от оккупации села Сырхавенд Агдамского района. Об этом сообщила пресс-служба Генпрокуратуры.

Сотрудниками прокуратуры был проведен осмотр места происшествия, выполнены другие необходимые процессуальные действия. В настоящее время состояние Хасила Юсубова стабильное, лечение продолжается в больнице.