В Рязани на предприимчивого закавказца работали азиаты

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В Рязани сотрудники полиции выявили пошивочный цех, в котором незаконно трудились нелегальные мигранты, сообщают российские СМИ.

Противоправную деятельность в посёлке Канищево организовал 62-летний индивидуальный предприниматель, уроженец одной из стран Закавказья. Он подозревается в организации незаконной миграции путём привлечения к работе иностранных граждан, незаконно находящихся на территории региона.

При обыске дома был обнаружен цех по пошиву одежды. На производстве трудились 17 мигрантов. Установлено, что 9 иностранок из стран Средней Азии не имели трудовых патентов, а четверо из них находились в России нелегально. В отношении них возбуждены дела об административных правонарушениях. В отношении предпринимателя возбуждено уголовное дело.