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Посольство Грузии поздравило азербайджанский народ

Посольство Грузии поздравило азербайджанский народ

Посольство Грузии поздравило Азербайджан и весь народ с Днем независимости страны. Поздравление было опубликовано на странице дипломатического ведомства в Facebook.

В поздравлении написано, что для Грузии ценны дружественные и стратегические партнерские отношения, которые складывались на протяжении веков между нашими странами. Двустороннее сотрудничество и тесные отношения между Грузией и Азербайджаном будут развиваться на благо народов двух стран.

«Посольство Грузии поздравляет братскую Азербайджанскую Республику и ее народ с Днем независимости и  желает мира, процветания и успехов!» – написано в поздравлении.

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