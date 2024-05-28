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Посольство Израиля поздравило Азербайджан с 28 Мая – Днем независимости

Посольство Израиля поздравило Азербайджан с 28 Мая - Днем независимости

Посольство Израиля поздравило Азербайджан с 28 Мая – Днем независимости. Об этом говорится в публикации на официальной странице посольства в социальной сети X.

«С Днем независимости, народ Азербайджана! Пусть дружба между нашими народами крепнет с каждым годом. Израильский народ празднует этот день вместе с вами», – говорится в публикации посольства.

Отметим, что 28 мая в Азербайджане отмечается День независимости.

Революция в России 1917 года положила конец правлению династии Романовых. В результате Российская империя распалась. Народы должны были сами решать свою судьбу.

Тем самым 28 мая 1918 года была провозглашена Азербайджанская Демократическая Республика (АДР).

АДР стала первой демократической республикой не только в Азербайджане, но и на всем Востоке.

Это была парламентская республика. Были приняты ее государственные атрибуты – флаг, гимн, герб. В цветах флага республики нашла отражение формула «тюркизм, исламизм и современность».

Однако Азербайджанская Демократическая Республика просуществовала всего 23 месяца. 28 апреля 1920 года Азербайджан был оккупирован 11-й армией большевиков, и республика пала.

До 2022 года дата «28 мая» в Азербайджане отмечалась как День Республики.

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