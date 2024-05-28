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Энтони Блинкен поздравил Азербайджан с Днем независимости

Энтони Блинкен поздравил Азербайджан с Днем независимости

Государственный секретарь США Энтони Блинкен поздравил народ Азербайджана с Днём Независимости.

«От имени Соединенных Штатов Америки я хочу поздравить народ Азербайджана с Днем Независимости. Мы ценим наши отношения с Азербайджаном, выстраивая партнерство на протяжении последних 32 лет на основе взаимных интересов в области безопасности и энергетического сотрудничества. Мы рады возможности углублять наше взаимодействие в этих сферах, а также по все более важным глобальным вопросам, таким как изменение климата и переход к зеленой энергетике. Соединенные Штаты приветствуют проведение 29-й Конференции ООН по изменению климата (COP29) в Баку и с нетерпением ожидают тесного сотрудничества с правительством Азербайджана для успешного проведения конференции, чтобы обеспечить более устойчивое и устойчивое климатическое будущее для наших детей и внуков.

Наше сотрудничество будет продолжаться в духе приверженности демократическому развитию Азербайджана, уважению прав человека и фундаментальных свобод в соответствии с конституцией Азербайджана. Соединенные Штаты приветствуют прогресс, достигнутый на пути к прочному и достойному миру между Арменией и Азербайджаном, и мы продолжаем быть готовыми поддержать эти усилия, чтобы перевернуть страницу давнего конфликта и построить лучшее будущее. Мы полностью привержены этой цели, что позволит улучшить связи и принесет экономические выгоды всему региону. В этот важный праздник в честь независимости Азербайджана я подтверждаю поддержку Соединенными Штатами независимости, территориальной целостности и суверенитета Азербайджана», – сказано в поздравлении главы Госдепа.

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