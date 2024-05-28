Фон дер Ляйен рассказала, как ей удалось совместить карьеру и семью

96 Просмотров

У 65-летней главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен семеро детей. Сейчас они все совершеннолетние (старшему сыну 36 лет, младшей дочери 24 года). Однако, имея такую большую семью, председательнице главного исполнительного органа Евросоюза все равно удалось построить карьеру и получить очень высокий пост. Как у нее это вышло, она рассказала изданию Bild.

В первую очередь Урсула фон дер Ляйен заметила, что всегда хотела много детей. У нее самой есть пять братьев и одна сестра.

— Когда растешь в большой семье, хочешь или много детей, или нисколько. Вероятно, это зависит от своего опыта. Я была очень счастлива в большой семье. У моего мужа тоже трое братьев и сестер. Было приятно видеть, насколько дети динамичны, как они поддерживают, помогают и обучают друг друга. <…> Чем старше мы с мужем становились и чем больше у нас появлялось детей, тем больше пространства мы давали младшим. Наверное, у нас просто не оставалось сил. В какой-то момент устаешь от постоянного родительства.

Политик призналась, что старшие дети «автоматически взяли на себя младших» и, по сути, занимались их воспитанием.

Также Урсула фон дер Ляйен заметила, что около 15 лет после рождения первого ребенка она больше внимания уделяла семье и детям. А потом у нее началась политическая карьера, и домашним обязанностям пришлось больше времени уделять мужу.

По словам политика, это видно по их карьерным путям: пока дома сидела она, наверх взбирался он. И наоборот: в какой-то момент муж фон дер Ляйен стал индивидуальным предпринимателем и начал работать из дома, ведя хозяйство.

— Сегодня он говорит, что это было лучшее, что могло с ним случиться. В противном случае у него никогда бы не сложилась такая глубокая связь с детьми, — уверена председательница Еврокомиссии. — Для нас обоих было хорошо, что мы испытали и то, и другое [как опыт].

Также политика спросили, испытывала ли она чувство вины из-за того, что работа не позволяет ей проводить с семьей много времени.

— Я отказалась от этой привычки, когда в 1992-м мы на четыре года уехали в США. В Германии меня, молодую работающую мать, часто заставляли чувствовать себя виноватой. В Штатах все было с точностью до наоборот, — отметила глава Еврокомиссии. — Все считали классным, что у нас трое детей и мы оба работаем врачами (до политической карьеры фон дер Ляйен получила медицинское образование и степень доктора. — Прим. ред.). Люди спрашивали, чем нам помочь. Я почувствовала, как освободилась, когда меня не обвиняли, а поддерживали. В США у нас родились близнецы. Когда мы вернулись в Германию с пятью детьми, я поклялась, что больше никогда не позволю себе чувствовать вину.

Фон дер Ляйен сказала, что именно время в Америке сформировало ее отношение к семейной политике.

— Если и есть что-то, что я хотела бы сказать женщинам в качестве совета: не позволяйте себе чувствовать себя виноватыми! Вы хорошие матери! — заявила политик. — Но, конечно, тоска чувствуется: всегда хочется, чтобы было больше времени, и я знаю, что оно ограничено.